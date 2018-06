Sport Sport Minori Si chiude la stagione per l’Atripalda Volleyball, la dirigenza programma il futuro 30 giugno 2018

Si chiude ufficialmente oggi la stagione agonistica per l’Atripalda Volleyball. La società guidata dal presidente Angelo Spica chiude un anno sicuramente positivo terminando il campionato al quarto posto, a ridosso della zona play off e con la serie D con la sconfitta nella finale per la promozione.

Per la serie C un epilogo sicuramente che lascia un po’ di amaro in bocca per non aver raggiunto la post season che ha visto la società dell’Ischia trionfare e accedere alla serie B nazionale. Un peccato per le potenzialità che aveva la formazione di Colarusso, ma alla fine bisogna sempre accettarli siano essi positivi o negativi. Un po’ di delusione anche per la formazione di De Palma e Masucci che avevano accarezzato il sogno della promozione e poi persa solo al tie – break.

“Nel salutare la stagione appena conclusasi la società desidera ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a far sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi – si legge in una nota. In primis i giocatori che si sono impegnati con serietà portando avanti il progetto da inizio stagione fino alla fine mostrandosi attaccati alla maglia biancoverde. Un grazie ai mister che hanno gestito nel migliore dei modi tutte le fasi dell’anno. Un ringraziamento ai dirigenti per i sacrifici effettuati durando l’anno mostrando passione e spirito di attaccamento alla società. Un Grazie di cuore alla società della Green Volley Club e alla famiglia Matarazzo per aver condiviso in piena armonia e unione la palestra collaborando in tutto e per tutto”.

“Un grazie ai nostri tifosi che ci hanno seguito nelle partite non facendo mancare il loro importante incitamento. E infine, per ultimo, quello più importante, a coloro che ci danno ossigeno e fanno si che possiamo continuare il nostro progetto e il nostro sogno: i nostri sponsor. Al main sponsor CTA Ricoh, ad Analisi Sata, CCM, Torres Travel, In Casa immobiliare, Maturì, Imi, Leader Impianti Pomidoro, Le Dolcezze di Lu.Lu, Centro Insieme, La Musa, Palestra Freedom, Lavanderia Nella va il nostro più sentito grazie per il grande contributo dato in questa stagione e che ci ha permesso di disputare senza problemi i campionati che abbiamo partecipato”.

La dirigenza, nel frattempo, è già a lavoro da alcune settimane per dare un proposta sempre migliore per il prossimo anno per continuare a percorrere il nostro sogno. Infatti l’Atripalda Volleyball vuole continuare ad essere sempre protagonista nel panorama pallavolistico campano e cercherà di allestire un roster importante per la prossima stagione. E questa non sarebbe possibile senza una programmazione seria e mirata.