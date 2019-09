Avellino Calcio Settore giovanile Us Avellino: sconfitta per l’U-17, primo pareggio esterno per l’U-15 30 settembre 2019

Seconda sconfitta esterna per l’Us Avellino U-17 di mister Montanile che cade sotto i colpi del Gubbio.

Gara in salita per i lupacchiotti a partire già dall’ottavo minuto, quando Paciotti raccoglie un cross dalla destra e di testa la mette alle spalle di Petrone firmando l’uno a zero per i rossoblu. Al diciottesimo arriva anche il raddoppio ad opera di Ceppodomo che si fionda in aria e spiazza il portiere.

Nella ripresa Florio cerca di prendere le redini della squadra in mano ma la risposta dei biancoverdi è debole e, nonostante il rigore trasformato dallo stesso Florio, subiscono altre due reti, entrambi autogol, prima Petrone, poi Oliviero.

Primo pareggio in trasferta invece per l’Under-15 di Gigi Molino. I biancoverdi padroni del campo già dal fischio d’inizio, concretizzano la supremazia all’ottavo minuto, quando, il numero 1 Brodella con un rinvio serve Giampietro che seminati due avversari e la mette alle spalle del portiere siglando la rete dell’uno a zero. Lupaccchiotti che continuano a macinare gioco ma senza concretizzare.

Nella ripresa il Gubbio entra in partita e al quarto minuto pareggia con il numero 18 Montanari. Dopo tre minuti arriva la risposta immediata dell’Avellino. Del Percio innesca Giampietro da trenta metri, il numero 11 entra in aria , e sul punto di tirare viene fermato in maniera fallosa da Guerri. L’arbitro non ha dubbi, calcio di rigore. Sul dischetto capitan Del Percio non sbaglia e regala il vantaggio ai suoi. La gioia dura poco perché al 56’ Brodella e De Rosa non si intendono, la palla scivola alle spalle del numero 1 biancoverde, Montanari ne approfitta e agguanta il pari. La gara termina 2-2 e permette ai lupi di salire a cinque punti in classifica.