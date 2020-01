Attualità Settimana della salute del cuore, tappa ad Avellino il 29 gennaio 21 gennaio 2020

Arriva in Campania il più importante progetto di prevenzione e informazione ideato per migliorare la salute del cuore. Con un gioco di parole, l’iniziativa è stata chiamata “Tavi è vita”, anagrammando in “vita” la parola “Tavi”, che indica una tecnica innovativa per intervenire sulla stenosi aortica.

Intervengono Giovanni Esposito, Federico II, Enrico Coscioni consigliere per la Sanità del presidente De Luca e Vincenzo Schiavo consigliere dell’Ordine dei Medici di Napoli. In Campania il progetto si concretizza, dopo il via a Napoli (il 27 gennaio piazza Municipio) per proseguire a Salerno (28 gennaio piazza della Concordia), Avellino (29 gennaio, Corso Vittorio Emanuele),Benevento (30 gennaio, Piazza Federico Torre), Caserta (31 gennaio, Slargo San Sebastiano) e tornare per la chiusura a Napoli il 1° Febbraio.

La stenosi aortica è una delle malattie più comuni delle valvole cardiache che, è bene ricordarlo, in Italia riguarda oltre 1 milione di persone e il 10 per cento della popolazione oltre i 65 anni, la fascia più colpita.