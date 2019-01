Altre news dall'Italia e dal Mondo Sesso in Comune in cambio di autorizzazioni e permessi: sei arresti 11 gennaio 2019

Sesso e corruzione in Comune, è caos a Castel Volturno. L’ufficio comunale usato come alcova, sesso in cambio di autorizzazioni amministrative e permessi a costruire. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha portato agli arresti di sei persone.

Nell’inchiesta risultano indagate altre 15 persone in stato di libertà: per loro le accuse, come per gli arrestati, sono quelle, a vario titolo, di corruzione, concussione, falso ideologico in atto pubblico, indebita induzione a dare o promettere utilità.