Avellino Servizio mensa, primo bilancio per i genitori 12 dicembre 2018

Genitori a confronto con la società Global Service sull’andamento del servizio di refezione scolastica e degli aggiustamenti da apportare per migliorare il servizio offerto.

“In questa fase di avvio del servizio siamo ogni giorno impegnati sul campo per verificare le correzioni che si rendono necessarie”, si legge nella nota del coordinamento dei genitori.

“Anche per questo abbiamo programmato un sopralluogo assieme alla ditta per verificare e quantificare eventuali attrezzature e suppellettili mancanti, nonché individuare il numero di banchi e sedie da sostituire soprattutto per gli alunni della scuola primaria delle quarte e quinte classi oggi più penalizzati per le dimensioni non adeguate”.

“E’ stato affrontato anche il problema della fornitura dei pasti sui plessi senza cucina e chiesto di rivedere il processo di consegna per far si che a tutti i turni di refezione sia consegnato un pasto con adeguate qualità organolettiche valutando, la possibilità di un approvvigionamento dalle cucine di plessi più vicini”.

“Per quanto attiene al menu oltre ad aver chiesto di sostituire la qualità di alcuni prodotti, abbiamo proposto una modifica che contemplasse più stagionalità, rotazione, tipicità e l’introduzione come previsto dal bando di gara dei prodotti biologici, DOP – IGP – STG e tipici Irpini nonché di prestare la massima attenzione e ricognizione di tutte le diete speciali afferenti i bambini con particolari necessità alimentari”.

Il Coordinamento è inoltre impegnato “ad elaborare alcune iniziative che saranno messe in campo nel breve periodo come un questionario di gradimento sul servizio e la qualità degli alimenti; l’organizzazione di incontri, conferenze e progetti sull’educazione consapevole al consumo del cibo, prevenzione e riduzione degli sprechi alimentari; l’attuazione di un programma di recupero delle eccedenze assieme ad organizzazioni come Banco Alimentare, Mensa dei poveri, Caritas”.

“Di quanto sopra e delle verifiche fatte saranno costantemente relazionati i Dirigenti Scolastici che provvederanno ad interessare gli uffici comunali competenti al fine di consentire in tempo utile ogni relativo adempimento”.

“Agli stessi uffici sarà nostra intenzione chiedere anche di migliorare il metodo di verifica dei pagamenti delle ricariche pasti (tipo codice VCYL per i bollettini postali o CRO/TRN per i bonifici bancari) così da evitare all’utenza di doversi recare allo sportello per la loro validazione”.