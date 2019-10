Attualità Servizi notarili online: l’evoluzione tecnologia del settore 21 ottobre 2019

La diffusione dei servizi digitali ha ormai interessato tutti gli ambiti sociali e lavorativi, portando un’evoluzione tecnologica in diversi settori, tra cui i servizi notarili online. Si tratta di una trasformazione importante, in grado di offrire diversi vantaggi agli utenti, che possono contare su professionisti sempre più aggiornati e trovare con facilità specialisti adeguati alle proprie esigenze.

L’innovazione ha radici lontane, infatti già dalla fine degli anno ’90 molti studi e associazioni hanno investito nella digitalizzazione di servizi e piattaforme, con l’obiettivo di ottimizzare i procedimenti e migliorare la qualità dei servizi proposti ai clienti privati e alle aziende. Oggi il sistema notarile è alle prese con nuove sfide, tra cui l’implementazione di sistemi legati alle blockchain, un modello utile non solo per i pagamenti ma anche per la registrazione degli atti notarili, che può garantire maggiore sicurezza e velocità nella gestione dei documenti ufficiali.

Tuttavia la differenza più marcata con il passato è evidente soprattutto nei servizi ai cittadini e alle imprese, i quali oggigiorno possono usufruire di portali specializzati nella ricerca del notaio e nei servizi notarili online. Trovare un professionista sul web è diventato estremamente semplice, grazie alla nascita di piattaforme che si occupano di mettere in contatto i clienti con gli esperti, proponendo sistemi di ricerca telematici piuttosto facili da consultare.

Naturalmente, spesso, il contatto diretto è un requisito indispensabile in questo campo, allo stesso tempo è possibile risparmiare tempo utilizzando internet per incontrare risposte alle proprie domande, dubbi e incertezze. La maggior parte dei siti web, infatti, mette a disposizione guide dettagliate e articoli di approfondimento, materiale informativo particolarmente utile per capire di cosa si ha bisogno, poiché capita di frequente che le persone non abbiano le idee chiare in merito.

Per molte operazioni, come l’acquisto di un immobile, le donazioni e la cessione di quote societarie, le normative di legge prevedono l’obbligo di rivolgersi a un notaio abilitato, quindi di fatto non si può fuggire da tale adempimento. Tuttavia con i servizi online è possibile chiedere rapidamente dei preventivi gratuiti, individuare professionisti attivi nelle vicinanze, controllare le recensioni degli altri utenti e ottenere maggiori informazioni tramite email e messaggi elettronici, evitando di perdere tempo recandosi di persona dall’esperto.

La possibilità di contattare il notaio online è sicuramente uno dei servizi più apprezzati, poiché consente di relazionarsi con il professionista in maniera veloce e moderna, ottimizzando tutta la fase iniziale di ricerca del notaio giusto a seconda delle proprie necessità. Soltanto in un secondo momento si può concordare un appuntamento presso lo studio, conoscendo già il percorso da seguire e la documentazione richiesta per l’espletamento della pratica.

Ovviamente è fondamentale rivolgersi soltanto a siti web specializzati, portali seri e affidabili, in grado di offrire un servizio professionale di alta qualità. Per questo motivo bisogna sempre controllare la piattaforma, verificando che siano presenti notai abilitati, regolarmente iscritti all’albo di categoria e con esperienza nel settore. Quest’operazione è abbastanza semplice, poiché i portali migliori propongono sempre una sezione dedicata alle referenze dei notai, alle politiche sul trattamento dei dati personali e sulla privacy.

In mancanza di tali informazioni è consigliabile diffidare ed evitare di affidarsi alla piattaforma, poiché i servizi notarili sono un ambito estremamente delicato e regolamentato, dunque la professionalità e il rispetto delle norme è di fondamentale importanza. Inoltre è essenziale che il servizio di preventivi sia gratuito, senza nessuna richiesta di registrazione, aspetti che confermano la qualità e la trasparenza del portale, chiaro segnale che è possibile rivolgersi al sito web in maniera sicura.