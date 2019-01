Provincia Serino si prepara per “Pasqua in Arte”: giovedì 10 gennaio presentazione della V edizione 7 gennaio 2019

Giovedì 10 gennaio alle ore 11 a Serino, nell’aula consiliare del Comune, è prevista la conferenza stampa di presentazione di “Pasqua in Arte”, progetto che vede coinvolti gli studenti serinesi nella realizzazione di una grande opera eseguita dai bambini a tema Pasquale che verrà esposta dal 15 Aprile al 30 Maggio 2019.

Il Progetto “Pasqua in Arte ”, che sicuramente coinvolgerà molti amanti dell’arte, ha la finalità specifica, di raccontare, attraverso esperienze e osservazioni dirette, una

metodologia di lavoro, fondata sulla partecipazione attiva dell’osservatore.

Durante il progetto è possibile assistere a una visita – laboratorio per bambini presso la Biblioteca Comunale di Serino condotta dal maestro Sabino Matta . Questo progetto è la cornice di un altro progetto “ Laboratori didattici dedicati all’arte della pittura” e fornisce nuovi alfabeti, per un’educazione all’arte.

Scopo del Progetto è quello di far avvicinare gli allievi alla pittura, con un approccio più emozionale ed istintivo, attraverso la realizzazione di un’opera d’arte.

Il materiale didattico (colori di alta qualità, pennelli, tavolozze, tela completa di telaio e altri additivi), che gli allievi troveranno per la realizzazione della copia dimensione 286 x 213 cm sarà tutto fornito dal maestro.

“Pasqua” diventa, quindi, l’occasione per realizzare, visitare e fornire educazione all’arte, in modo che gli allievi potranno appassionarsi all’arte, vivendo questa esperienza come una nuova scoperta che arricchisce non solo il proprio bagaglio culturale, ma può diventare una vera e propria futura attività e far loro gustare anche quelle soddisfazioni morali, che l’arteserba gelosamente per i suoi appassionati cultori.