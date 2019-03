Infastidiva i passanti con frasi e minacce. Espulso dal territorio nazionale 50enne ghanese

Serino – Ormai era solito infastidire passanti ed automobilisti con frasi ingiuriose e minacce. Gli ultimi episodi lo hanno visto protagonista di “passeggiate” a piedi nudi lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, in evidente stato di confusione e di pericolo per la sua incolumità e per quella degli altri. Questi episodi sono avvenuti di continuo, anche nel comune dove risiedeva, ovvero Serino. Per questi motivi, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino, hanno dato esecuzione all’espulsione dal territorio nazionale del 50enne di nazionalità ghanese, che era entrato in Italia nel 2016 e collocato in accoglienza presso una struttura di Serino.

Nel corso della sua permanenza in Italia, come detto, in più circostanze ha manifestato intolleranza alle regole imposte dal centro di accoglienza rendendosi, tra l’altro, protagonista di fatti delittuosi e comportamenti violenti tanto da incidere anche sulla sua posizione divenuta oramai incompatibile con la misura di accoglienza. Pertanto, dopo il provvedimento di revoca emesso dalla Prefettura di Avellino, l’uomo, nella tarda serata di ieri, è stato rintracciato ed accompagnato presso un centro di accoglienza nazionale, per essere rimpatriato in Ghana.