Serino, ladri di rame in azione nel cimitero

di AnFan

Furto nel cimitero di Serino. I ladri hanno portato via circa 15o portafiori in rame e portalampade. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. Vogliono accertare se si tratti degli stessi “topi d’appartamento” che hanno colpito in questi giorni nel comune irpino.

Si tratta – purtroppo – solo dell’ultimo furto nei cimiteri in provincia di Avellino. Nelle scorse settimane era stato preso di mira anche il camposanto del capoluogo irpino. Un ladro era stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri di Avellino mentre cercava di portare via oggetti in rame per il valore di circa 27mila euro.

E – ancora prima – i ladri avevano colpito in alcuni cimiteri nell’hinterland di Avellino. Le indagini a Serino partono dai video raccolti dalle telecamere stradali. Alla ricerca di mezzi sospetti che potrebbero essere stati immortalati dagli occhi elettronici.