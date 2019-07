Primo Piano Sport Serie D: San Tommaso autorizzato a giocare al “Partenio-Lombardi”, ma non tramonta l’ipotesi Pratola Serra 9 luglio 2019

L’A.C.D. San Tommaso Calcio è lieta di comunicare di aver ricevuto l’autorizzazione e la firma per disputare le gare interne del prossimo campionato di Serie D allo stadio Partenio-Lombardi, in alternanza con L’U.S. Avellino 1912.

Non è tramontata l’idea di giocare allo stadio Modestino De Cicco di Pratola Serra. La volontà della società, infatti, resta quella di disputare le gare interne nel suo quartier generale. L’impianto ha però bisogno di alcuni lavori per ricevere l’idoneità. La società ringrazia quindi il sindaco di Pratola Serra Emanuele Aufiero e la Cooperativa Progresso che si stanno adoperando per portare a termine tali lavori per l’inizio della stagione sportiva 2019-2020, al fine di ricevere l’idoneità richiesta.

Per completare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D, la società ha dovuto indicare lo stadio Partenio-Lombardi come impianto per disputare le gare casalinghe. La situazione resterà tale fino a nuova comunicazione.

L’A.C.D. San Tommaso Calcio, nella persona del presidente Marco Cucciniello e di tutta la dirigenza, intende ringraziare il sindaco Gianluca Festa e tutta l’Amministrazione Comunale di Avellino per la disponibilità, oltre che la società U.S. Avellino 1912.