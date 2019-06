Avellino Calcio In Evidenza Primo Piano Serie C, le date ufficiali della prossima stagione: lupi in campo il 25 agosto, a fine luglio i calendari 27 giugno 2019

Ufficializzate le date del prossimo campionato di serie C. Si partirà domenica 25 Agosto mentre l’ultimo turno previsto dalla Lega Pro è il 26 Aprile.

Gli orari restano quelli delle ultime stagioni: inizialmente si giocherà la domenica in due turni separati, alle 14:30 e alle 18:30, in seguito si passerà alle 16:30 e alle 20:30, sempre la domenica; mentre nell’ultimo trimestre le gare si disputeranno di sabato in tutte le fasce orarie.

Per conoscere la prima avversaria dell’Avellino bisognerà aspettare il 31 Luglio quando verrà ufficializzato il calendario della regular season presso il Salone d’onore del Coni.

Nel frattempo sono state già rese note le soste, previste per il 29 Dicembre e il 5 Gennaio. I turni infrasettimanali saranno quattro ma sono ancora da decidere.

A fine stagione regolare, è stata confermata la formula dei playoff allargata fino alle decime classificate dei tre gironi. Da definire invece le modalità di svolgimento degli spareggi per la promozione in serie B.

Ma per assistere all’esordio dei Lupi non bisognerà aspettare molto: infatti l’Avellino, nell’ultima settimana di Luglio, scenderà in campo per disputare la TIM CUP, mentre la Coppa Italia di Lega avrà il suo inizio il 4 Agosto con la prima giornata di eliminatoria.