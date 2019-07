Serie C, l’Avellino nel girone C: ecco tutte le squadre

Ufficializzati i tre gironi della Serie C per il Campionato 2019/2020. Il Consiglio Direttivo di Lega, nella riunione odierna, ha deliberato la composizione dei gironi. La squadra dell’Avellino è stata inserita, come previsto, nel girone C, quello composto da compagini tutte meridionali.

La formazione biancoverde dovrà vedersela con squadre blasonate come Bari, Catania e vecchie volpi della categoria come Ternana e Reggina. Al momento quello dei Lupi è l’unico girone composto da diciannove squadre, per cui resta un posto vuoto che probabilmente verrà colmato da una ventesima compagine scelta tra Bisceglie e Cerignola. Per conoscere il destino delle due formazioni pugliesi, bisognerà attendere l’esito dei ricorsi che saranno discussi dal Coni il prossimo 24 luglio.

Le 19 squadre che compongono momentaneamente il girone C sono le seguenti: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese Castrense.