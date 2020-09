Avellino Calcio Serie C, il caso Bitonto-Picerno fa slittare il sorteggio dei calendari 2 Settembre 2020

“La gara Picerno-Bitonto del campionato 2018-19 di Serie D è sottoposta al giudizio della Giustizia Sportiva. Lunedì si è tenuto il primo grado di giudizio e nei prossimi giorni saranno fissati i termini per l’appello. Di conseguenza è doveroso, per rispetto alle decisioni della Giustizia Sportiva, posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020-2021 previsto per il giorno 10 settembre pv. Ci scusiamo per il disagio e sarà nostra cura comunicare la fissazione della nuova data”.

Lo ha annunciato con una nota la Lega Pro, che nei giorni scorsi aveva ufficializzato l’evento presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Il campionato inizierà comunque il 27 settembre per poi terminare il 25 aprile come stabilito in sede di Consiglio Federale nella giornata di lunedì.