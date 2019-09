Avellino Calcio Serie C, la classifica marcatori del girone C: Castaldo re dei bomber 30 settembre 2019

Comanda Luigi Castaldo dopo sette giornate del campionato di Serie C, girone C. Con la marcatura di ieri contro il Catanzaro, l’attaccante della Casertana ha svettato a quota sei staccando Francesco Lodi ed evitando l’aggancio di Simone Corazza che ha deciso Reggina-Catania in favore dei calabresi.

Più indietro, sono in quattro con altrettante realizzazioni. Agganciano Mamadou Tounkara e Mirco Antenucci (tutti rigori) Jefferson, autore dell’uno-due che ieri ha steso il Teramo al pronti via, e Leonardo Perez che però non è riuscito ad evitare il k.o. alla Virtus Francavilla contro la Ternana che si gode Anthony Partipilo, ex di turno salito a quota tre con la prodezza del primo tempo. Tris stagionale raggiunto ieri anche da Abou Diop della Paganese, Ernesto Starita della Casertana e Nicolas Bubas della Vibonese.

La classifica marcatori del girone C della Serie C dopo sette giornate:

6 RETI: Castaldo (Casertana).

5 RETI: Lodi (Catania), Corazza (Reggina).

4 RETI: Tounkara (Viterbese), Antenucci (Bari), Jefferson (Monopoli), Perez (Virtus Francavilla).

3 RETI: Kanoute (Catanzaro), Di Paolantonio (Avellino), Vazquez (Virtus Francavilla), Santaniello (Picerno), Fella (Monopoli), Di Piazza (Catania), Schiavino, Alberti, Diop (Paganese), Starita (Casertana), Bubas (Vibonese), Partipilo (Ternana).