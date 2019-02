Sport Serie B, l’Atripalda Volleyball a Pozzuoli in cerca di continuità 9 febbraio 2019

Dopo la netta vittoria di sette giorni fa nello scontro salvezza contro il Cimitile, l’Atripalda Volleyball va a Pozzuoli con la voglia e l’intenzione di ‘bissare’ il successo contro la temibile e organizzata formazione del Rione Terra guidata dal tecnico Costantino Cirillo.

Rione Terra si trova proprio davanti alla squadra biancoverde in classifica con 5 punti di vantaggio, quindi la squadra di Romano ha la possibilità di dimezzare lo svantaggio dai cugini napoletani.

Non sarà impresa facile visto che la formazione partenopea è reduce dalla vittoria della settimana scorsa a Casarano. Mister Michele Romano però è fiducioso in una bella prestazione dei suoi che sicuramente vorranno riscattare la sconfitta nella gara d’andata subita in casa al tie-break dopo un match lungo e intenso perso solo 15 – 13 al set finale.

E’ stata una settimana positiva in casa atripaldese. I ragazzi si sono allenati bene in settimana e il mister partenopeo è riuscito a provare nuovi schemi e nuove soluzioni tattiche. L’importante sarà racimolare punti in chiave salvezza per raggiungere l’obbiettivo prefissato a fine stagione il prima possibile.