Sport Serie B, l’Atripalda Volleyball perde contro la Folgore Massa 3 a 1 25 febbraio 2019

Non ce l’ha fatta l’Atripalda Volleyball che ha perso a Sorrento contro la Folgore Massa. La formazione di Romano ha lottato su ogni pallone giocando quasi alla pari con la seconda della classe che però alla fine è riuscita a vincere con il risultato di 3 a 1.

Atripalda ha dovuto fare ancora una volta a meno di Rescignano, con mister Romano che ha confermato Cicatelli nel ruolo di schiacciatore. A completare lo scacchiere biancoverde De Prisco in regia, Salerno opposto, Picariello schiacciatore, al centro Mitidieri e Silvestri e Conforti libero.

Pronti via e l’inizio è da incubo per gli atripaldesi, con la Folgore che ingrana la quinta subito e compie un break che fa girare il set dalla parte dei padroni di casa. Ma un recupero improvviso di Picariello e compagni mettono in discussione il set che Massa al fotofinish con il punteggio di 25 a 23. Il secondo set è tutto di marca biancoverde che parte bene e gestisce al meglio il vantaggio con De Prisco che gestisce al meglio il gioco non lasciando scampo alla Folgore che deve arrendersi con il punteggio di 25 a 18. Nel terzo set le squadre lottano punto a punto e regna l’incertezza con la partita che diventa bella e avvincente ma nel finale la squadra sorrentina ha il sopravvento e chiude con il punteggio di 25 a 22. Nel quarto set Atripalda ribatte colpo su colpo ai padroni di casa che però nella parte centrale del set compiono il break decisivo e chiude con il punteggio di 25 a 17.

Per Atripalda una sconfitta che non muove la classifica, ma che fa sicuramente morale per il gioco e la grinta espressi. Domenica prossima, la formazione atripaldese ospiterà la squadra pugliese dell’Olimpia Galatina che milita nelle parti alte della classifica e sicuramente i biancoverdi vorranno regalare una gioia ai propri tifosi.