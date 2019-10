Sport Serie B, Atripalda Volleyball k.o. contro Olimpia Galatina 28 ottobre 2019

Atripalda non riesce nell’impresa di fermare la corazzata Olimpia Galatina. Una partita resa ancora più difficile dal forfait a poche ore prima dal match dell’opposto biancoverde Salvatore Roberti per problemi ad un ginocchio. Tutto sommato una gara positiva per la formazione atripaldese che ha finito in crescendo e si già intravisto, anche se siamo solo alla seconda partita, il carattere che è quello che sta cercando di imprimere il mister alla squadra, in particolar modo quello di non mollare mai. Racaniello ha sostituito inizialmente Roberti schierando inizialmente D’Angelo opposto e il giovanissimo Ammirati nel ruolo di schiacciatore. Poi conferma la squadra vittoriosa a Napoli con D’Alessandro in cabina di regia, Rescignano schiacciatore, Fastoso e Ambrosone al centro e Mignone libero. Atripalda parte subito bene portandosi in vantaggio ma l’entusiasmo dura poco perché Galatina forte della sua esperienza riesce a tenere botta e a recuperare prendendo il largo e gestendo agevolmente il set chiudendolo con il punteggio di 25 a 13. Secondo set identico al primo con la formazione ospite fa capire subito di voler accelerare e non concede nulla agli atripaldesi chiudendo con il punteggio di 25 a 15. Nel terzo set è un’altra Atripalda che lotta su tutti i palloni e riesce a stare bene dentro alla partita acquisendo un vantaggio che riesce a gestire e chiudere il set con il punteggio di 25 a 19. Nel quarto set però i padroni di casa partono male e Galatina ne approfitta per portarsi avanti, i biancoverdi non mollano ma vendono cara la pelle riuscendo a recuperare ma non basta perché il vantaggio degli ospiti è troppo ampio e chiudono la gara con il punteggio di 25 a 18. Una gara che ha fatto intravedere le qualità importanti di Galatina che lotterà fino all’ultimo per il salto di categoria mentre per i ragazzi di coach Racaniello una gara in progressione che dopo un avvio difficile hanno saputo reagire tanto da far soffrire Galatina. Ora alla ripresa, prevista per martedi, saranno da valutare le condizioni di Roberti per poi iniziare a preparare la difficile trasferta di Marcianise di domenica prossima.