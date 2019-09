Attualità “Senza titolo, tempo, senso e soluzione”: la silloge di poesie di Andrea Pinto 9 settembre 2019

Andrea Pinto, cantautore e poeta di Avellino, si è laureato in Lingue e Letterature Straniere e ha approfondito lo studio della letteratura comparata.

Sotto contratto con la famosa etichetta discografica Moon records, si era già fatto notare in ambito musicale per la profondità e la poeticità dei suoi testi.

Il suo percorso artistico viene completato da una silloge di poesie dal titolo “Senza titolo, tempo, senso e soluzione” , prodotta e pubblicata dalla casa editrice Nulla die.

La distribuzione in tutte le librerie italiane ed estere e in tutti gli store mondiali, è cominciata il 5 Settembre 2019, e comunque sarà possibile ordinarlo sia negli on line store ( Mondadori, la Feltrinelli, Amazon ecc. ), che in qualsiasi libreria fisica, logicamente anche ad Avellino.

Originariamente in forma di manoscritto, il libro racchiude molte poesie scritte in passato e qualcuna più recente. Arrivano dirette al lettore, mantenendo tutte una vena di oscura e onirica fusione che rappresenta il fulcro e la forza del libro stesso.

Il 22 Settembre 2019, Andrea Pinto parteciperà all’importante evento che si svolgerà nella città di Leopoli, in Ucraina, “il Lviv book forum”, in cui presenterà il suo libro e si esibirà in un concerto dal titolo “Andrea Pinto, poesia e musica” nel famoso Centro artistico-culturale, Dzyga.

Infine sarà ospite d’onore della casa editrice Levada per conto del poeta Volodymer Karacenzev, premiato con l’importante premio letterario Hrigory Skovoroda, presso la biblioteca di Leopoli, in cui presenterà la sua poesia e la sua musica.

“Senza titolo, tempo, senso e soluzione” è una silloge che accoglie le sue liriche in cui

«Siam fuori dal grembo / e per le ustioni uomini». Ove «laghi di fuoco si celano dietro la porta del tempo» e «crisalidi di cristallo divorano dorate ninfe» mentre «nel silenzio del nostro ego, ci consumiamo nei miasmi del giorno».

Nei prossimi mesi il cantautore ha intenzione di promuovere il suo libro in Italia, cominciando dalla sua città, Avellino. Il suo progetto è sempre stato quello di unire poesia e musica e adesso verrà maggiormente consolidato dalla sua silloge che si sposa perfettamente con l’ideale romantico e allo stesso tempo oscuro e introspettivo della sua musica.