Sentenze pilotate, arrestato giudice irpino

di Andrea Fantucchio – Nuovi arresti domiciliari per il giudice Antonio Mauriello, che era già stato arrestato ad ottobre dello scorso anno. Le misure cautelari, applicate dal gip Pietro Indinnimeo, sono arrivate dopo le dichiarazioni di due indagati. Il magistrato tributario è accusato di corruzione in atti giudiziari. Mauriello era già stato arrestato a ottobre. In quelle prime contestazioni, per l’accusa, svolgeva il ruolo di “mediatore”, consegnando le mazzette ai giudici che dovevano aggiustare le sentenze. Fra queste rientrava anche una pronuncia che riguardava Enerimpianti srl, che detiene buona parte delle azioni di Sidigas.

Rispetto a queste nuove contestazioni il legale di Mauriello, Raffaele Tecce, ha detto: “Tengo a precisare che l’ordinanza non riguarda un nuovo “filone” di indagini, ma due nuove contestazioni che il mio assistito ritiene infondate, in quanto prive di idonei riscontri rispetto ad un co-indagato che lo accusa. Ovviamente, riponiamo grande fiducia nella magistratura e siamo convinti di poter chiarire, non solo questi episodi in contestazione, ma l’intera vicenda”.

Nei prossimi giorni Mauriello sarà interrogato dal gip e potrà provare a chiarire la sua posizione.