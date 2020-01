Attualità Sensori di movimento: ecco come aiutano a risparmiare sulla bolletta 28 gennaio 2020

I sensori di movimento sono particolari dispositivi in grado di rilevare la presenza di oggetti o persone e di

attivare un meccanismo elettrico come l’accensione di una luce. Sono impiegati praticamente in qualsiasi

ambito domestico, pubblico e commerciale e sono la soluzione ideale per chi ha un’attività aperta al

pubblico e desidera ottimizzare le spese di acqua e luce. Il sensore di movimento, infatti, trova largo

impiego soprattutto nelle attività industriali e commerciali e solo di recente è entrato nelle case private per

dare sicurezza e praticità alle famiglie.

Un sistema, tante tipologie

Esistono davvero tantissime tipologie di sensori di movimento e sintetizzarle tutte in questo piccolo

articolo informativo potrebbe non rendere giustizia alla loro importante utilità. In estrema sintesi ti basta

sapere che questi dispositivi possono funzionare a fotocellula, a videocamera e ad infrarossi. Il

meccanismo è sempre lo stesso mentre ciò che cambia è la modalità con cui il sensore capisce che qualcosa

è in movimento nell’area di copertura. Quelli ad infrarossi lavorano con un metodo che potremmo definire

differenziale perché sono istruiti per rilevare una maggiore o minore presenza di raggi. Se questi vengono

impostati per rilevare una presenza umana, quindi, ci saranno dei valori X che il sensore rileverà solo

quando davanti passerà un’entità che emette lo stesso valore X. Quelli a videocamera filmano ed

individuano l’entità al passaggio, così come quelli a fotocellula. I sensori possono essere estremamente

sensibili o settati con una maggiore elasticità a seconda del loro impiego.

Come aiutano a risparmiare sui consumi?

A questo punto vorrai sapere come possono essere impiegati per risparmiare sulle utenze del tuo spazio

commerciale, vero? Ebbene prima vogliamo fare una piccola promessa. Le persone hanno un

comportamento molto differente fuori casa per cui tendono ad essere meno rispettose di ciò che non

appartiene loro. Questo si verifica specialmente nei bagni pubblici o nei servizi toilette a disposizione della

clientela dove a fine giornata si trova un po’ di tutto. Il punto non è tanto la sporcizia ma l’utilizzo che le

persone fanno di acqua e luce che, non essendo spese a carico loro, utilizzano senza un controllo e senza

curarsi degli sprechi. Ovviamente non vogliamo generalizzare ma nella maggior parte dei casi si verificano

sprechi e utilizzi incontrollati di risorse per il solo motivo che non sono le persone stesse a pagarle. Per

questo sarà inutile segnalare con un gentile cartello di “spegnere la luce” perché, con molta probabilità la

troverai sempre accesa.

Ecco perché sono utili a risparmiare due volte

I sensori di movimento ti aiutano proprio in queste occasioni, accendendo luci o aprendo rubinetti solo

quando questi sono realmente in uso. Magari hai già avuto la possibilità di usufruirne in bagni di autogrill e

ristoranti e, se ci pensi bene, questo è un ottimo rimedio per dare un taglio ai costi delle utenze. Difatti luci

e acqua si interrompono non appena il sensore rileva che nell’ambiente non c’è nessuno, riducendo

nettamente gli sprechi. I sensori si applicano anche agli scarichi dei bagni, altro punto dolente per cui viene

fuori tutta l’inciviltà e il peggio delle persone fuori casa. Se cerchi una soluzione definitiva con i sensori di

movimento siamo lieti di poterti confermare che, finalmente, l’hai trovata.