Provincia Senerchia, amministratori al contrattacco: “Quante falsità da Mazzone sul Dup” 19 giugno 2018

Questione Dup, dopo le dichiarazioni del consigliere comunale Claudio Mazzone, capogruppo di “Senerchia è tempo di futuro”, l’amministrazione comunale si dice pronta ad adire le vie legali contro lo stesso consigliere di minoranza.

Di seguito la nota stampa:

In relazione alle gravissime accuse mosse dal Consigliere Mazzone in ordine alla falsità del DUP, l’Amministrazione Comunale, rigetta le infamanti accuse e preannuncia che tutelerà l’immagine e la correttezza del proprio operato in ogni sede giudiziaria. È venuto il tempo di dire basta a questo modo turpe di fare opposizione, che, ben lontano dai canoni democratici, altro non fa che utilizzare la menzogna per ingannare i cittadini ed infamarci con accuse false e ridicole, senza invece portare alcun reale contribuito ai lavori consiliari. Ribadiamo la correttezza del nostro operato svolto, come sempre, nel rispetto dei cittadini. Non permettiamo a Mazzone, come ad altri, di lanciarci accuse destituite di fondamento e rimanere impunito. Da ultimo, l’Amministrazione Comunale, vista l’infamante accusa di falsità di atti pubblici, resta a completa disposizione degli Organi inquirenti per chiarire quanto prima questa tristissima pagina che fa solo il male della nostra comunità.