“Sempre caro mi fu quest’ermo colle…”, L’Infinito di Leopardi compie 200 anni

La poesia ‘L’Infinito’ di Giacomo Leopardi compie 200 anni e per tutto il 2019 sarà la star della cultura italiana. Per celebrarla, la contessa Olimpia Leopardi, discendente diretta del poeta, ha organizzato ieri, 28 maggio a Recanati, insieme al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, un flash mob degli studenti di tutta Italia che hanno recitato in contemporanea la celebre poesia.

Migliaia di studenti, e non solo, che hanno recitato l’Infinito non solo nella piazzetta del Sabato del Villaggio a Recanati, ma anche in piazze, scuole, biblioteche, carceri, navi in tutta Italia e anche all’estero nel flashmob #200infinito per celebrare il bicentenario di una delle poesie più note e amate. A Recanati, dove c’è stata anche una diretta di RaiCultura, c’erano il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

“Oggi è una festa dell’Italia realizzata dalle scuole, da voi ragazzi e dai docenti” ha detto il ministro, che ha sottolineato la contemporaneità di Leopardi: “l’Infinito è parte di noi, non in un senso astratto, ma perché ci parla del nostro modo di esistenza in quanto esseri umani”.