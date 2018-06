Provincia Seicento atleti per la marcialonga in salita Mercogliano-Montervergine 13 giugno 2018

Marcialonga in salita Mercogliano-Montervergine. E’ in programma sabato 23 giugno la XXI edizione. Ai nastri di partenza 600 atleti provenienti da tutto il Mezzogiorno. La tradizionale manifestazione podistica organizzata dalla Pro Loco di Mercogliano e dall’ASD Montemiletto Team Runners con il patrocinio dell’Abbazia di Montevergine si terrà sabato 23 giugno. La partenza è prevista alle 16 da Viale San Modestino. La corsa si snoderà lungo le pendici del Partenio per concludersi dopo 16 Km ai piedi del Santuario dedicato alla Madonna di Montevergine.

Si tratta di una delle manifestazioni podistiche più importanti della Regione Campania. È ormai alla XXI edizione e vi hanno preso parte gli Atleti più forti della Campania da almeno tre generazioni. Sebbene il percorso sia particolarmente impegnativo, i partecipanti alla Marcialonga sono sempre numerosissimi. Alcuni desiderano cimentarsi in una gara davvero stimolante che mette alla prova le loro capacità psico-fisiche, altri corrono per devozione alla Madonna di Montenegrine e altri per godere delle bellezze paesaggistiche del Partenio.

E sono proprio queste le ragioni che spingono l’ASD Montemiletto Team Runner e la Pro Loco di Mercogliano a organizzare questa manifestazione: promuovere la pratica sportiva come strumento per migliorare il benessere psicofisico agevolare la formazione di comunità solidali; rinnovare le tradizioni culturali irpine e campane di cui il culto della Madonna di Montevergine è elemento essenziale; promuovere la conoscenza delle bellezze paesaggistiche e dei monumenti di Mercogliano e Montevergine.