Sei, il primo Incubatore d’impresa d’Irpinia pronto per il lancio

Renato Spiniello – Il primo Incubatore d’impresa d’Irpinia inizierà la propria attività come spazio di confronto e supporto online, prima di trasferire tutte le attività nella prima sede di Piazza del Popolo, aperta 24 ore su 24. “L’incubatore – spiega Vincenzo Vitale, CEO e amministratore delegato di Sei – svolgerà principalmente il ruolo di facilitatore e di attore fondamentale per la nascita di nuove imprese, attraverso la formazione in tutte le sue forme, portando assistenza a tutto tondo alle imprese e alle start-up, cercando di far fronte a qualsiasi necessità di supporto o con il proprio team o con il network che è stato appositamente costruito”.

In cosa consisterà l’attività di Sei?

Vogliamo dare ai giovani l’opportunità di poter lavorare al proprio progetto nella nostra struttura tutto il tempo che ritengano necessario, senza dire ‘realizzate i vostri sogni sì, ma dalle 9:00 alle 18:00…’ Elon Musk quando ha ideato Tesla lavorava 18 ore al giorno, ci piace l’idea di poter dare la possibilità ai nostri talenti di poter fare lo stesso, tutto ciò sarà possibile grazie ai riconoscimenti biometrici per l’accesso alla nostra struttura.

“Sei” non sarà solo uno spazio di confronto per talenti, startup e professionisti, infatti, come aggiunge il co-fondatore Daniele Guerriero, uno degli obiettivi sarà “quello di offrire dei servizi di Open Innovation per l’imprenditoria grazie ad un team altamente qualificato ed un network orizzontale esteso”.

Avete subito rallentamenti nella vostra attività a causa del periodo particolare?

In questa prima fase, nonostante il Covid-19 siamo un cantiere aperto e a pieno ritmo, con una serie di attività che si svolgeranno sulla nostra piattaforma digitale, www.incubatoresei.it, cercando di sopperire all’assenza di uno spazio fisico. Rimane il rammarico per non aver potuto – come già avevamo programmato – creare un grande evento di presentazione per il lancio ufficiale delle attività, ma ci rifaremo appena tutto questo sarà passato, aggiunge il COO Massimiliano Imbimbo. In questa prima fase organizzeremo una serie di webinar e workshop, per cercare di coinvolgere i principali stakeholders della Campania, e purtroppo ci troviamo a dover rimandare la competizione per le startup a ottobre.

Perché avete scelto come nome Sei?

Sei è un nome che è dato dalla concatenazione delle iniziali dei valori su cui si fonda la nostra realtà, vale a dire: Sostenibilità, Etica e Innovazione. Questi secondo noi saranno i valori che caratterizzeranno l’imprenditoria del futuro, un’imprenditoria più responsabile e attenta.