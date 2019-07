Secondo lotto Hirpinia Orsara in consiglio comunale, Gambacorta: “Confronto necessario”

“Vorrei ringraziare la Conferenza dei Capigruppo e il Presidente del Consiglio, Giovanni Puopolo, per aver accolto la mia proposta di discutere, nella seduta del Consiglio Comunale del 31 luglio, del progetto definitivo del II lotto Hirpinia Orsara e avermi nominato relatore sull’argomento”.

Così Domenico Gambacorta che ricorda che “il 5 agosto scadono i termini per esprimere il parere degli Enti interessati nella Conferenza dei Servizi, la quale fu avviata lo scorso mese di maggio, in piena campagna elettorale per le amministrative”.

“E’ opportuno che, infrastrutture così importanti per il territorio, vengano sempre portate all’attenzione della Assise comunale per una condivisione necessaria e per evitare opposizioni che rallentino le fasi successive. Nel recente passato abbiamo adottato lo stesso metodo sia per il lotto I della Apice Hirpinia, sia per il progetto della strada Manna Camporeale, sia per la localizzazione del depuratore di Ariano Sud, oggetto di delibere del Consiglio prima dell’espressione del parere in Conferenza dei Servizi”.

“La seduta Consiliare ad hoc del 31 luglio – conclude – consentirà inoltre di affrontare alcune criticità, che ho raccolto in un incontro promosso dai cittadini di Località Stratola, in cui verrà ubicata la Sottostazione Elettrica, che sarà alimentata in Alta Tensione”.