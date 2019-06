Basket Scandone Secondo acquisto in casa Sidigas Avellino: da Brindisi ecco Jeremy Chappell 8 giugno 2019

La Sidigas Avellino è lieta di ufficializzare l’ingaggio dell’ala piccola statunitense Jeremy Chappell. Il cestista di 191 cm per 96 kg, classe 1987, che vanta grande esperienza nel panorama cestistico nazionale ed internazionale e che proviene da una stagione positiva in forza alla New Basket Brindisi, è il secondo innesto biancoverde per la stagione 2019-20.

Jeremy Lamar Chappell. Nato il 10 giugno 1987 a Cincinnati, Ohio, inizia il suo percorso cestistico alla Northwest High School perfezionandosi poi presso la Robert Morris University di Pittsburgh. Nei quattro anni universitari Chappell mette in mostra il suo talento raggiungendo una media di 15.1 punti, 2.1 palle recuperate, 2.7 assist e 5.4 rimbalzi a partita e conquistando i riconoscimenti di “Rookie of the Year” (2005-06) e “Player of the Year” Northeast Conference (2008-09).

A partire dal 2011 inizia la sua carriera professionistica oltreoceano, che lo porterà ad acquisire esperienza in molti dei massimi campionati europei: una stagione in Polonia (Znicz Jaroslaw 2009-10), tre in Ucraina (Hoverla 2010-11 e Ferro-ZNTU 2011-13, con cui vince la Coppa d’Ucraina nel 2013), tre in Russia (Triumph Lyubertsy 2013-14 e Avtodor Saratov 2014-16) e poi una in Turchia (Banvit 2016-17, con cui alza la Coppa di Turchia) prima di approdare per la prima volta in Italia, tra le file della Pallacanestro Cantù nella stagione 2017-18. Oltre ai campionati nazionali, Chappell nella stagione 2013-14 con i russi del Lyubertsy raggiunge la finale di EuroChallenge viaggiando sui 9.4 punti, 3 assist e 3.9 rimbalzi di media a partita; nel 2015 con l’Avtodor Saratov prende parte alla prima fase di Eurocup con una media di 15.5 punti, 4.5 rimbalzi e 3.3 assist per match; nella stagione 2016-17 partecipa invece con il Banvit alla Basketball Champions League facendo registrare 8.7 punti, 4.1 rimbalzi e 2.4 assist di media per match, trascinando i turchi fino alla finale della competizione, persa poi contro Tenerife.

Nella sua prima stagione in Italia colleziona 12.2 punti, 6 rimbalzi, 2.7 assist e 1.7 palle recuperate di media a partita, guidando il club lombardo verso l’obiettivo playoff. La scorsa stagione lo vede invece protagonista con la canotta della New Basket Brindisi, con cui disputa 33 partite di Regular Season e chiude a quota 12.7 punti, 5.1 rimbalzi, 2.6 assist e 1.6 palle recuperate in 31.4 minuti di media per match. Con i biancoblu prende parte anche alla Coppa Italia arrivando fino in finale, persa contro Cremona: nella competizione che ha avuto luogo a Firenze sono stati 9.6 i punti, 5.3 rimbalzi e 1.7 palle recuperate di media a partita per Chappell.

Il Direttore Sportivo, Nicola Alberani: “Penso che Chappell incarni perfettamente lo spirito della squadra della prossima stagione: è un atleta che gioca al di là dei numeri e delle statistiche e che ha il solo obiettivo di vincere. Per lui non è importante quanti punti segna ma fare in modo che il rendimento dei compagni, e quindi della squadra, aumenti in maniera costante. È un giocatore ‘affamato’ e che porterà ad Avellino una mentalità importante: potrà sicuramente essere un riferimento all’interno del gruppo, sia in campo che negli spogliatoi, e siamo molto contenti che abbia accolto positivamente la nostra proposta”.