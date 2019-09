Cronaca In Evidenza Primo Piano Se ne andava in giro per Avellino con gli amici con un noccoliere in tasca: denunciato un 20enne 22 settembre 2019

Se ne andava in giro per Avellino con gli amici con un noccoliere in tasca. Proprio il suo inspiegabile nervosismo ha indotto i carabinieri, in giro per i normali servizi di perlustazione, ad approfondire l’accertamento già in atto dopo aver bloccato l’auto. Il 20enne è stato perquisto ed addosso gli è stato trovato il tirapugni. Per lui è scattata la denuncia, l’oggetto è stato sequestrato.