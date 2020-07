Scuole, al Provveditorato torna Rosa Grano: “Riprendo servizio con la stessa energia di sempre”

Da lunedì Rosa Grano tornerà alla guida dell’ufficio scolastico provinciale dopo la breve parentesi in Regione. Ricoprirà in reggenza (fino a fine anno) il ruolo di Provveditore agli Studi, in attesa del nuovo dirigente scolastico provinciale.

“Lunedì prendo servizio con la stessa energia di sempre” fa sapere la Grano, alla quale toccherà il duro compito di far ripartire le attività scolastiche in presenza dopo la lunga parentesi per l’emergenza sanitaria e le stringenti normative post-Covid.

Ieri in città confronto sindaco-dirigenti scolastici, l’obiettivo è quello di evitare i doppi turni.