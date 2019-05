Avellino @scuolasenzabulli: la campagna del Corecom Campania fa tappa al Cocchia di Avellino 18 maggio 2019

“Tra gli strumenti da mettere in campo nella lotta al bullismo e al cyberbullismo è indispensabile combattere il fenomeno dell’evasione scolastica che è in forte crescita in alcuni territori della nostra regione. La scuola svolge un ruolo fondamentale nell’arginare la tendenza alla violenza fisica e virtuale dei giovani educandoli alla consapevolezza delle proprie responsabilità. I nostri ragazzi attraverso la costruzione di realtà virtuali pensano di superare le loro fragilità, per questo dobbiamo insegnare loro di non essere prigionieri della Rete ma scegliere di comportarsi in modo autentico”. Con queste parole il Presidente del Corecom Campania, Domenico Falco, ha annunciato la dodicesima tappa di @scuolasenzabulli, la campagna contro il bullismo e il cyberbullismo promossa da Comitato Regionale per le Comunicazioni, che si terrà lunedì 20 maggio, alle ore 11,00 presso l’Istituto Comprensivo ‘Enrico Cocchia – Dalla Chiesa’ di Avellino.

Saranno presenti all’incontro, oltre il presidente Falco, Rosa D’Amelio, Presidente Consiglio Regionale della Campania; Angelina Spinelli Sindaco del Comune di Santa Paolina (Av); Silvia Gaetana Mauriello, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo ‘Cocchia-Dalla Chiesa’; Giovanni Corporente, Dirigente Corecom Campania; Ivana Nasti, Direttore Servizio Ispettivo dell’Agcom; Elena Grimaldi, Psicologa – Psicoterapeuta, e i rappresentati della Polizia Postale e delle Comunicazioni.