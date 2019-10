Provincia “Scuola Viva”, il consigliere regionale Todisco al Ruggero II di Ariano Irpino 31 ottobre 2019

Nella giornata di ieri, presso l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ruggero II si è svolta la manifestazione conclusiva della terza annualità del progetto “Scuola Viva”. Un’iniziativa importante che ha visto presente tra gli altri il vicesindaco del Comune di Ariano Irpino, Laura Cervinaro e il consigliere regionale Francesco Todisco. “E’ un bel momento – ha sottolineato il membro del parlamento regionale delegato alle aree interne – che ci fa toccare con mano che cosa si realizza realmente con i fondi della Regione Campania. E’ chiaro che in questa scuola si punta al futuro, concretizzando delle importanti occasioni per i ragazzi”. “Il nostro Istituto – ha tenuto a precisare la dirigente, professoressa Teresa De Vito – per lo svolgimento delle attività del progetto finanziato dalla Regione, ha attivato ben quattro moduli innovativi che hanno coinvolto circa cento studenti. Attraverso grafica BIM, videomapping, stampa 3D, educazione ambientale e ippoterapia, sono stati attivati percorsi di conoscenze sviluppando competenze con nuovi metodi di apprendimento”. Le attività di questo tipo di progettualità si sono svolte “oltre i tempi classici della didattica”, coinvolgendo gli studenti anche dopo la chiusura delle normali attività. Una “scommessa” per il Ruggero II che si è conclusa con una ulteriore “vittoria” nell’unico interesse del benessere generale dei propri studenti. “Un progetto – ha concluso il vicepreside prof. Domenico Ciccarelli – attraverso il quale abbiamo dimostrato che attivandosi in modo costruttivo, in un periodo dell’anno non convenzionale, e facilitando la cooperazione si può contribuire ad ampliare in modo significativo l’offerta formativa, soprattutto per le aree periferiche da cui provengono alunni che non hanno molte opportunità extracurriculari”.