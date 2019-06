Scuola, via libera al concorso straordinario per 24mila insegnanti

Ma non saranno gli unici. Come prevede la legge, metà dei 48.500 posti vacanti dovrà essere coperta da concorso: ed è per questo che, come annunciato ieri sera dal ministro Marco Bussetti, sarà bandito un altro concorso, stavolta ordinario, dedicato ai laureati con 24 crediti formativi: per loro la strada sarà in salita, considerato anche il grado elevatissimo di ritardi, intoppi e bocciature del precedente concorso.