Attualità Scuola Sicura in Irpinia, il programma dell’Asl Avellino 28 Agosto 2020

L’Asl di Avellino comunica che, nell’ambito del Programma regionale “Scuola Sicura”, in vista della riapertura delle scuole, verranno sottoposti a test sierologico i docenti e il personale ATA in servizio negli istituti scolastici pubblici e privati. Il personale impiegato nelle Scuole pubbliche della provincia dovrà rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale per essere sottoposto al test sierologico; in caso di mancata adesione da parte del medico, l’interessato dovrà rivolgersi al Distretto Sanitario di appartenenza. In provincia di Avellino sono 228 su 280 i MMG che hanno aderito; in caso di mancata adesione del proprio medico di base i docenti e il personale scolastico verranno screenati dall’Azienda Sanitaria Locale, secondo la seguente ripartizione: – Comuni afferenti il Distretto di Avellino – II USCA a Campo Genova – Comuni afferenti il Distretto di Ariano Irpino – Palazzetto dello Sport di Ariano I. – Comuni afferenti il Distretto di Atripalda – presso il distretto – Comuni afferenti il Distretto di Baiano – presso il distretto – Comuni afferenti il Distretto di Monteforte Irpino – presso il distretto – Comuni afferenti il Distretto di Sant’Angelo dei Lombardi – presso il distretto Per quanto riguarda il personale scolastico impiegato negli istituti privati, quest’ultimo dovrà comunicare la propria adesione, fornendo i propri dati anagrafici e recapito telefonico, direttamente all’ASL tramite l’email scuolatest@aslavellino.it al fine di programmare la somministrazione del test, secondo il seguente calendario:

Ariano Irpino Palazzetto dello Sport dal 28/8/2020 al 2/9/2020 ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI: S. CONCORDIA (Ariano I.) PIA CASA ISTRUZIONE E LAVORO (Ariano I.) S. GIUSEPPE (Ariano I.) S. CUORE (Fontanarosa) COGLIANI (Grottaminarda) SAN VINCENZO DE PAOLI (Mirabella) GESU’ BAMBINO (Paternopoli)

Avellino Campo Genova dal 28/8/2020 al 5/9/2020 ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI: LA COCCINELLA (Aiello del Sabato) M. SS. ADDOLORATA (Atripalda) CIPOLLETTI (Avellino) L’OPERA DI DON MICHELE (Avellino) SS. ROSARIO (Avellino) IMMACOLATA CONCEZIONE (Avellino) ACCADEMIA GIORNI FELICI (Avellino) S. CHIARA D’ASSISI (Avellino) KINDERGARTEN (Avellino) GESU’ BAMBINO (Capriglia) PIO COCCHIA (Cesinali) dal 6/9/2020 al 10/9/2020 ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI: SANT’ANGELO (Mercogliano) CIPOLLETTI (Montoro) CRESCERE INSIEME(Montoro) GIOVANNI XXIII(Montoro) GLI AMICI DI WINNIE THE POOH(Montoro) IL PICCOLO PRINCIPE(Montoro) NEW ENGLISH CURRICULUM SCHOOL (Montoro) ACERNESE (Pietradefusi) S. CUORE (Santa Lucia di Serino) S. RITA (Serino) CONS. M. SS. ADDOLORATA (Solofra) Distretto di Baiano dal 6/9/2020 al 10/9/2020 ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI: S. VINCENZO PALLOTTI (Avella) L’ARCOBALENO (Avella) LA BACCHETTA MAGICA (Avella) IL MONDO CHE VORREI (Lauro) PETER PAN (Lauro) LA LANTERNA MAGICA (Mugnano del Cardinale) L’INCANTO (Mugnano del Cardinale) L’OASI DELL’INFANZIA (Mugnano del Cardinale) ECS CIPOLLETTI – COSTANTINOPOLI (Pago Vallo Lauro) LA GIRANDOLA (Sirignano) S. VINCENZO PALLOTTI (Avella) L’ARCOBALENO (Avella) LA BACCHETTA MAGICA (Avella) Distretto di Sant’Angelo dei Lombardi dal 3/9/2020 al 6/9/2020 ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI: S. GIOVANNI BOSCO (Sant’Angelo dei L.) TITO MINNITI (Lioni) CERES (Caposele) CIANCIULLI (Montella) G. CAPONE (Montella)