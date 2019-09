Provincia Scuola, si torna sui banchi: a Grottaminarda gli auguri dell’amministrazione 9 settembre 2019

Tutto pronto a Grottaminarda per l’avvio dell’anno scolastico. Le attività inizieranno domani, martedì 10 settembre, all’Istituto Comprensivo San Tommaso D’Aquino, e mercoledì 11 all’Istituto d’Istruzione Superiore Grottaminarda.

Partirà contestualmente (10 settembre) quindi in anticipo rispetto agli altri anni. anche il “Servizio di trasporto scolastico”. È possibile già ritirare il Tesserino presso l’Ufficio “Assistenza Scolastica per il diritto allo studio”, sito al Castello D’Aquino, previo domanda e pagamento del contributo di 14 euro mensili, con agevolazioni per le famiglie con più di un bambino che viaggia. Per il mese di settembre il costo del ticket è dimezzato. La quota può essere versata o direttamente presso la Tesoreria Comunale, Bcc di Flumeri, oppure tramite bollettino postale intestato a Tesoreria Comunale di Grottaminarda, per info tel. 0825 44 52 11.

Un augurio per un buon inizio di anno scolastico viene espresso dall’assessore all’Istruzione, Marilisa Grillo e dal Sindaco, Angelo Cobino. “Carissimi ragazze e ragazzi, gentili dirigenti, insegnanti e personale delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Grottaminarda, desidero farvi giungere i migliori auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020. – afferma l’Assessore Marilisa Grillo – Tra poche ore la campanella tornerà a suonare. Per alcuni bambini è il primo giorno di scuola, per altri invece è tempo di ricominciare, di incontrare vecchi e nuovi amici”.

“L’istruzione è il grande motore dello sviluppo e la Scuola è la principale istituzione che assicura l’accesso alla conoscenza e quindi garantisce il futuro del nostro territorio. È questa l’occasione giusta per ribadire il mio impegno in veste di Assessore alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Giovanili, al Patrimonio Artistico e Culturale, ma anche il nostro impegno, come Amministrazione Comunale nella sua interezza, a sostenere e valorizzare il ruolo della Scuola, come luogo di studio, di incontro e di relazione e come spazio di formazione della coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini del futuro. Buon Anno scolastico a tutti”.

“Oltre a garantire tutti i servizi collaterali – aggiunge il Sindaco Angelo Cobino – il Comune vuole essere parte attiva in un processo di formazione dove non solo si rafforzano importanti canali di comunicazione ma dove si sviluppa la Comunità Nuova. La Scuola in primis, insieme alla Parrocchia, alle Associazioni e ad altre Istituzioni della Repubblica, oltre naturalmente alla Famiglia, svolge fondamentali attività per formare l’uomo ed il cittadino capace di buone relazioni, di umile confronto con gli altri, di capacità di ascolto, di spirito critico e costruttivo, di capacità di analizzare e di sintetizzare; in breve di tutti quegli elementi indispensabili per essere buoni cittadini dell’Europa e del Mondo. E dunque il messaggio ai ragazzi è di saper cogliere con entusiasmo l’opportunità di imparare e di conoscere ed agli Educatori ed ai Dirigenti di ricordare in ogni momento l’importante responsabilità che il loro ruolo comporta. Buon lavoro a tutta la Comunità scolastica ed un particolare Benvenuto alla nuova dirigente dell’Istituto Comprensivo San Tommaso D’Aquino, Rachele D’Esposito. Il Comune, l’Amministrazione, vi sono accanto e vi supportano”.