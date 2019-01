Magazine Scuola Musicoterapia Gesualdo: al via le valutazioni ma ancora aperte le candidature per il prossimo anno accademico 8 gennaio 2019

Al via le valutazioni dei curriculum vitae pervenuti presso la Scuola di Musicoterapia nata nel 2005 per volontà del Comune di Gesualdo in provincia di Avellino. La realtà formativa sostenuta da diversi Enti pubblici, sanitari, accademici e scientifici ha dunque iniziato l’iter per il prossimo anno accademico ma è ancora possibile inviare la propria candidatura. La Scuola è strutturata su moduli didattici moderni e, nel corso degli anni, si è uniformata a standard formativi internazionali. La figura professionale del musicoterapista è presente in strutture quali Ospedali e Cliniche neurologiche, Istituti riabilitativi, Dipartimenti di Salute Mentale, RSA, SERT, Scuole di ogni ordine e grado, Centri di formazione di varia tipologia, Organismi orientati ad un contatto con la creatività (teatri, scuole di danza, di musica, di cultura antropologica, di tradizioni popolari), diventando una concreta realtà che richiede un numero sempre più consistente di operatori qualificati.

Per candidarsi per il prossimo anno accademico è possibile inviare il proprio CV al seguente indirizzo: sabatino.miranda@libero.it.

Per contattare la Scuola di Musicoterapia di Via Antonio D’Errico, 1 a Gesualdo chiamare al 3477419809: per informazione sui servizi, dalla terapia alla formazione.