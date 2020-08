Scuola, De Luca: in condizioni attuali, impossibile riaprire

“C’è un clima di incertezza che stiamo vivendo da mesi, siamo in una situazione molto complicata, dovete dare una mano perché governare questa fase sarà difficile. Saremo chiamati a decisioni importanti tra una o due settimane. L’apertura dell’anno scolastico? Nelle condizioni attuali non è possibile aprire. Non so cosa saranno in grado di fare in due settimane, ma avremo scelte complicate da fare”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a un incontro dell’Ordine degli psicologi.