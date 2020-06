Attualità In Evidenza Primo Piano Scuola, Conte: in classe il 14 settembre in sicurezza. Il ministro: “Si arriverà a una soluzione con De Luca” 26 giugno 2020

Si ritorna in classe il 14 settembre. “Ci siamo predisposti per per tornare in classe in massima sicurezza il 14 settembre. Dopo l’emergenza Covid, abbiamo l’opportunità di investire in percorsi di formazione per i ragazzi e contrastare la povertà educativa. Classi meno affollate e migliore formazione per il personale scolastico”. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“Le linee guida sono immediatamente operative”.Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina nel presentare il piano scuola 2020-2021. “Un miliardo in più stanziato è tanto. E’ un segnale che la scuola è il centro del nostro futuro”.

“Sulle linee guida eravamo tutti d’accordo. L’organico per il personale c’è, ho appena detto che ci sono fino a 50mila posti da dare. Si arriverà a una soluzione anche con il presidente De Luca”. Azzolina ha risposto ad una domanda sulle parole critiche del governatore della Campania che nel pomeriggio aveva detto che non avrebbe firmato il documento sul Piano scuola 2020-2021.