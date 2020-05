Attualità In Evidenza Primo Piano “Scritto nelle stelle”, il nuovo album di Ghemon che unisce hip hop e urban soul 3 maggio 2020

Alpi – “Scritto nelle stelle” è il titolo del nuovo album del famoso artista avellinese Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello. Album che unisce le radici hip hop al nuovo sound urban soul. Ghemon è uno dei pochissimi artisti a uscire in questo periodo di pandemia. “La vita non va sempre bene ma riuscire a creare un disco pieno di carica positiva è la maniera per ricavare qualcosa di bello dal negativo”, afferma.

Il sesto disco dell’artista campano è stato anticipato dai singoli “Questioni di Principio”, “In un certo qual modo” e “Buona Stella”. Come per i lavori precedenti vede la produzione esecutiva di Tommaso Colliva. E in radio c’è anche un altro brano estratto dal disco, “Champagne”.

Per il videoclip di “Buona stella”, il cantante irpino ha coinvolto colleghi, amici e parenti in live streaming dalle proprie abitazioni. Ghemon è anche il primo artista pop ad inaugurare un instore digitale che consente ai fan di incontrare virtualmente il proprio idolo.