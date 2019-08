Incidente fra bus e auto: ferite mamma e figlie

di AnFan

Incidente lungo la Variante di Avellino, dove un bus ha tamponato un’auto con a bordo una donna con le figlie piccole. Trasportate in ospedale al Moscati. Per fortuna, gli esami strumentali, hanno escluso fratture agli organi interni e ferite gravi. Per loro solo tanta paura. La dinamica del sinistro dovrà essere ricostruita dagli agenti della sezione Volante di Avellino.

I poliziotti, diretti dal vicequestore Renato Alfano, hanno eseguito tutti i rilievi. Dopo i controlli all’autista del pullman, che trasportava alcuni turisti, gli hanno ritirato la patente. L’uomo non aveva tutti di documenti in regola. Gli agenti hanno poi fatto defluire il traffico. In zona si erano create lunghe code a causa dell’auto e del bus fermi lungo la carreggiata. La Variante di Avellino si conferma, purtroppo, strada a elevato numero di incidenti.