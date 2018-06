Provincia Scompaiono le altalene nella villa comunale, protestano le mamme 12 giugno 2018

Scompaiono le altalene monta nella villa comunale di Ariano: esplode la protesta delle mamme. Amara sorpresa ieri mattina per i tanti bambini che hanno affollato la villa comunale di Ariano Irpino. Terminata la scuola per molti la meta è stato il parco, ma i ragazzini hanno dovuto fare i conti con la mancanza delle altalene. “E’ strano – ha detto una delle tante mamme – trovare le strutture per le altalene non utilizzabili per la mancanza dei sediolini attaccati alle strutture di legno”.

Il grido di allarme è stato raccolto dagli studenti dell’Istituto Ruggero II in villa a “caccia di notizie” nell’ambito delle attività di un corso PON dedicato alla web radio della scuola. “Subito ci è balzato all’occhio la mancanza delle altalene e abbiamo deciso di documentare il fatto per far presente all’amministrazione comunale l’accaduto”.

Decisi ad andare fino in fondo gli studenti del Ruggero II hanno imbracciato macchina fotografica e computer per evidenziare che “la mancanza di tali strutture in una villa comunale, che è uno dei fiori all’occhiello della comunità locale, è davvero un’assurdità. Abbiamo trovato un ambiente molto curato, pulito e con strutture dedicate alle persone diversamente abili. E, dunque, la mancanza di altalene è veramente un “pugno in un occhio”. Chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di intervenire nell’immediato per risolvere questo problema”.