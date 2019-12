Sciame sismico, Mastella: domani scuole ancora chiuse a Benevento

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a seguito delle risultanze delle riunioni del Centro di Coordinamento dei Soccorsi della Prefettura (CCS) e del Centro Operativo Comunale (COC) tenutesi questo pomeriggio, ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole cittadine anche per la giornata di domani, 17 dicembre, al fine di consentire il completamento delle operazioni di verifica in atto negli istituti scolastici a seguito dello sciame sismico registratosi oggi in città. Saranno, invece, regolarmente aperti gli uffici comunali poiché dalle verifiche effettuate questo pomeriggio non sono risultati danni alle strutture.

In ogni caso il Centro Operativo Comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione, pronto a mettere in atto le misure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile nel caso di allarme sismico.

A tal proposito si ricorda, infine, che sul sito (www.comune.benevento.it) e sulla pagina Facebook (www.facebook.com/ComunediBenevento) del Comune sono state pubblicate le aree di attesa e le aree di accoglienza in caso di allarme sismico e che è possibile iscriversi gratuitamente al servizio “Sindaci in contatto” (chiamando il numero verde 800 029144) che provvede ad avvisare telefonicamente i cittadini in caso allerta.