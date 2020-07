Avellino “School for the future”, gli studenti del “Dorso” progettano il futuro e arrivano tra i finalisti 29 Luglio 2020

L’Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di Avellino, con un progetto dal titolo “School for the future” è

risultata tra gli 8 team finalisti, vincitori della prova educativa nazionale del progetto di Educazione

Finanziaria “PerCorsi Young” – a.s. 2019/2020 promosso da Findomestic Banca S.p.A.

Il progetto nazionale ha come tematica la Sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, riciclo, utilizzo

corretto di materie prime, istruzione per tutti e nuove tecnologie. Tutte tematiche attuali, che hanno una

obiettiva urgenza e che nessuno può più ignorare.

Per tutelare il pianeta è chiaro che ormai serve uno sforzo comune, in termini di idee ma anche di

finanziamenti per concretizzarle: anche le aziende, le banche tra queste, sanno bene che serve il loro

contributo per progetti innovativi che possano portare a un futuro sostenibile del pianeta. Ma affinché il

pianeta diventi un posto sempre migliore serve una visione innovativa che nasca dai giovani e che

comprenda perciò anche una visione del futuro della scuola.

Nel dettaglio, i ragazzi del professore Alberico Mitrione e del professoressa Italia Vannetiello (entrambi

docenti di Scienze del Guido Dorso, diretto dalla prof.ssa Gabriella Pellegrini) hanno realizzato un progetto

durante il periodo di didattica a distanza, con finalità formative e professionalizzanti, che si pone l’obiettivo

di approfondire la conoscenza del patrimonio ambientale locale e realizzare una nuova visione della scuola

in un contesto urbano, più vicino sia alla cultura ambientale sia alle nuove forme di tecnologia e

digitalizzazione. L’idea progettuale si inserisce nella linea delle tematiche dell’Agenda 2030, tematiche che

fin dall’inizio dell’anno scolastico sono state i pilastri fondamentali della didattica e formazione dell’istituto.

Gli studenti provenienti da tutti gli indirizzi (biotecnologie, informatica, meccanica e logistica) dell’istituto si

sono confrontati in remoto attraverso la piattaforma Meet di Gsuite For Education e hanno costruito un

“mini masterplan”, documento di indirizzo strategico che sviluppa un’ipotesi complessiva sulla

programmazione di un territorio, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di finanziamento, gli

strumenti e le azioni necessari alla sua attuazione. Punti saldi di detto documento sono stati gli obiettivi

fondamentali dell’Agenda 2030. Il risultato finale è stata una nuova visione sia interna che esterna

dell’Istituto Tecnico Tecnologico in un nuovo contesto completamente differente e innovativo.

Il progetto realizzato verrà discusso durante il Findomestic Camp che si svolgerà online nel mese di

novembre, durante l’evento i ragazzi si confronteranno e parteciperanno ad attività con l’aiuto di esperti

del mondo aziendale e accademico.

In tale evento la provincia di Avellino verrà rappresentata sul piano nazionale proprio dai ragazzi

dell’Istituto Tecnico Tecnologico Dorso di Avellino, dimostrando ancora una volta che tale istituto

rappresenta il fiore all’occhiello dell’istruzione della provincia irpina.