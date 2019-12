Schianto a Torrette fra auto e moto: tre feriti

di AnFan – Tre feriti nell’incidente stradale che si è verificato questa mattina in via Nazionale a Torrette di Mercogliano. Sinistro in cui sono state coinvolte un’auto, con a bordo due donne ricoverate in codice giallo, e una moto guidata da un 40enne finito in ospedale in codice rosso. A soccorrerli il personale del 118. Gli esami medici dovranno stabilire l’entità delle ferite riportate dal motociclista. Toccherà alla polizia ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Traffico rallentato in zona, mentre venivano rimossi i veicoli incidentati.