Avellino Calcio È scattata la prevendita: tutti in fila per Avellino-Bari 17 agosto 2019

di Claudio De Vito. È scattata alle 16 al botteghino del Partenio-Lombardi la prevendita per Avellino-Bari in programma domani alle 17.30. Tutti in fila per assicurarsi il biglietto per la prima casalinga dei lupi che dovranno vedersela con la corazzata barese.

Biglietteria aperta fino alle 19. Domani mattina invece dalle 10 fino al fischio d’inizio. Si prevedono almeno tremila spettatori, quattrocento dei quali di fede biancorossa.

10 euro per la Curva Sud, 15 per la Terminio, 20 per la Montevergine Laterale e 30 per la Montevergine Centrale. Prezzi di categoria quelli varati dalla società che non ha inteso fare sconti perché bisognosa di reperire più fondi possibili.

L’ingresso è gratuito per i bambini fino a dieci anni. Tagliandi disponibili anche online sul circuito VivaTicket e presso le rivendite autorizzate. Tanti i tifosi che si sono recati presso le ricevitorie della provincia e zone limitrofe per assicurare la loro presenza allo stadio. A partire dalla prossima settimana invece scatterà la campagna abbonamenti.