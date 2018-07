Economia Scattano i saldi estivi in città, da domani è caccia all’affare 6 luglio 2018

Domani, sabato 7 luglio, anche in Campania partono i saldi estivi 2018, che proseguiranno sino al 30 agosto. In città, come da tradizione, diversi negozi hanno già iniziato a proporre delle merce con promozioni mirate. Da domani sarà ufficialmente caccia all’affare. Si partirà con sconti medi del 30 per cento, andando progressivamente in aumento fino al 50-60 per cento.

Uno studio di Confesercenti rileva che i saldi, per 7 negozi su 10, saranno un tentativo per recuperare un avvio d’anno negativo. Aderirà ai prossimi saldi 1 su 3 delle attività commerciali italiane, per un totale di circa 280 mila negozi sul territorio nazionale. Quest’anno le offerte saranno più sostanziose del normale: il 68% delle imprese inaugurerà le vendite di fine stagione estive con riduzioni di prezzo tra il 30 ed il 40%, mentre l’11% degli imprenditori si spingerà anche sopra questa soglia. Solo due negozi su dieci, invece, offriranno sconti tra il 20 ed il 30%.