LIVE/ Playoff, Sidigas Avellino-A|X Armani Exchange Milano in diretta

Renato Spiniello – Tutto pronto per Gara 3 dei Quarti di Finale Playoff tra Sidigas Avellino e Olimpia Milano. Dopo il blitz esterno dei biancoverdi e il successo dei meneghini in Gara 2, la serie ripartirà dall’1-1. Entrambe le formazioni cercano il match-ball in quel di via Zoccolari. Per i padroni di casa coach Maffezzoli verso la rinuncia all’infortunato N’Diaye, già privo di Green. Per Pianigiani la coppia Jerrells-Nunnally dovrà confermare di essere la nuova leadership della squadra in sostituzione degli infortunati James-Nedovic.

DIRETTA TESTUALE A PARTIRE DALLE 20:30

Primo quarto –

Secondo quarto –

Terzo quarto –

Ultimo quarto –