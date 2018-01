LIVE/ Dinamo Sassari – Sidigas Avellino in diretta

Renato Spiniello – Col nuovo anno torna anche la Lba: Sidigas impegnata al PalaSerradimigni contro la Dinamo Sassari nel big match della tredicesima giornata. Coach Sacripanti ritrova finalmente l’ala piccola Dez Wells, dopo quasi un mese di stop. Tra le fila sarde invece il tecnico Pasquini può sorridere per i recuperi dell’ala Pierre e del play sardo Spissu, ma dovrà far a meno di Stipcevic. Saranno della partita anche gli ex biancoverdi Levi Randolph e Shaw Jones.

Primo quarto 20-22 Tripla di Filloy dopo la palla alta. Sassari risponde con l’ex Jones, ma l’altro ex della gara, D’Ercole, monetizza ancora dalla distanza. Il festival del tiro da 3 punti prosegue con Bamforth e Filloy, seguono i 2 di Rich e i liberi di Polonara e Filloy (9-13). Jones non ci sta e con 4 punti di fila trova il pareggio, prima della tripla da distanza siderale griffata Fitipaldo. Si rivede anche Wells sui legni, che va a punti in schiacciata. Sassari risponde con Planinic, ma è l’uruguaiano della Sidigas a chiudere il quarto.

Secondo quarto 21-23 Seconda frazione ancora nel segno del play con la 6 sulla spalle. N’Diaye schiaccia il +5, ancora servito da Fitipaldo. Bamforth e Pierre riportano la Dinamo a -1 in un amen, Sacripanti va di timeout. In uscita liberi per il lungo senegalese e tripla di Bamforth (33-32). A seguire gli ex Randolph e Jones confezionano il +3, Fesenko ci metta una pezza prima della sospensione voluta da Pasquini. Al rientro grandinano triple sull’asse Leunen e Rich, la Sidigas mantiene il vantaggio anche a metà gara.

Terzo quarto – Rich e Wells e Hatcher e Polonara in apertura la ripresa.