L’EA7 esce alla distanza: la Sidigas cade al Del Mauro

Renato Spiniello – Cade in casa la Sidigas Avellino sotto gli occhi dell’a.d. De Cesare contro l’Ea7 Milano. Gli ospiti escono alla distanza e collezionano il break vincente a cavallo della terza e quarta frazione. Non basta la prestazione stoica di Kyrylo Fesenko, che chiude con 16 punti, 7 rimbalzi e 7 falli subiti. Senza N’Diaye e Lawal – e con Zerini in campo appena 14 minuti – il totem ucraino può poco contro i lunghi Gudaitis e Tarczewski.

Primo quarto 19-15 Resta fuori dai 12 Jordan Theodore tra le fila meneghine. Avellino col quintetto classico e con Fesenko e Rich ad aprire i giochi. L’Olimpia risponde da oltre l’arco con Kuzminskas e con la schiacciata di Tarczewski. Seduta in lunetta per Leunen che fa 2/3, segue la tripla di Filloy e Pianigiani sull’11-5 non può che spendere il primo timeout. In uscita 3 di Cinciarini dall’angolo, ma dalla panchina Scrubb risponde con la stessa moneta (14-8). Il canadese si mette in mostra anche su assist di Leunen, per poi completare un gioco da 3 punti. L’EA7 si tiene a galla coi liberi di Gudaitis.

Secondo quarto 18-19 1/2 di Fesenko e 2/3 di Bertans dalla carità. Zerini accumula la terza penalità e si accomoda sullo scranno. Dentro Pascolo per gli ospiti che porta a casa i primi 4 punti. Timeout Scandone. Alla ripresa punti dai 5.75 per il 44 della Sidigas, ma in difesa il rebus Gudaitis è di difficile soluzione (24-23). D’Ercole va di tripla per provare a mettere la freccia, ma il break biancoverde non arriva. Pianigiani si affida all’ex Cusin, che manda subito in lunetta il proprio dirimpettaio. Micov segna dalla distanza e resta un’incollatura tra le due squadre. E’ uno scatenato Fesenko a chiudere il quarto: Sidigas a +3.

Terzo quarto 17-23 Micov dopo la pausa lunga. I biancoverdi replicano due volte con Wells e poi con Rich. Sulla tripla di Goudelock la gara s’infiamma. Fesenko, alla terza infrazione, è costretto a lasciare il posto a Zerini, che cattura subito un paio di rimbalzi. Milano, però, riesce ad impattare prima e a sorpassare poi grazie ai liberi di Micov. All’ultima sirena Scandone sotto di 3.

Ultimo quarto 21-25 Scrubb pareggia subito, ma Micov non è da meno dalla distanza. Le scarpette rosse cavalcano il break con Jerrells e Pascolo, serve a poco la tripla di Leunen (60-65). Si rivede Fesenko, ma l’Armani scrive il +8 con la bimane di Tarczewski. Jerrells porta i suoi al massimo vantaggio (+10) quando mancano 4′ alla sirena. Rich e Wells provano a suonare la carica, ma l’Olimpia è impeccabile al tiro. Finisce 75-82 al Del Mauro.