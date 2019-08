Provincia Scampitella, “Anch’io sono Protezione Civile”: successo per il campo scuola della Pubblica Assistenza 24 agosto 2019

“Anch’io sono la Protezione Civile”. Grande successo per il campo scuola, giunto alla settima edizione, organizzato dalla Pubblica Assistenza di Scampitella a Fontanarosa, svoltosi dal 19 al 24 agosto. Il campo scuola ha significato essenzialità, ossia l’aver dormito in tenda ed aver rinunciato, per qualche giorno, alla televisione, al cellulare, ai videogames, ai vestiti e alla scarpe eleganti, e a tutte quelle piccole comodità e distrazioni che nella quotidianità assorbono la gran parte del tempo di bambini e adolescenti non rendendoli pienamente liberi.

La novità di quest’anno? Un campo scuola completamente “Plastic Free”.

I 30 ragazzi hanno partecipato, tra l’altro, a simulazioni di pronto intervento dell’arma dei Carabinieri, illustrazioni delle chiamate di emergenza 112, visita della Caserma ed infine dimostrazioni con Unità Cinofila dei Carabinieri di anti-esplosivo e droga presso il Comando delle compagnia dei carabinieri di Mirabella Eclano; visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, partecipando ad una esercitazione di spegnimento di un incendio utilizzando il modulo AIB; visita della Capitaneria di Porto di Salerno ed esercitazione radiocomunicazione a mare; dimostrazione Radioamatori Anpas ad opera della Pubblica Assistenza Radioamatori di Salerno; corso di BLSD, guida all’utilizzo del defibrillatore e alle manovre di rianimazione cardio- polmonare, nonché manovre di disostruzione delle vie aeree, curato nei minimi dettagli dal Direttore IRC Anna Ragazzo.

L’esperienza del campo scuola per i ragazzi è stato anche colmo di un fitto programma didattico tra cui: come incentivare la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, come contribuire alla prevenzione dei rischi, come favorire la conoscenza del Sistema di protezione civile e, in particolare, dei piani comunali di emergenza e del territorio.