Attualità Save the date: il 2 giugno riparte il “Treno della mobilità dolce” 1 giugno 2019

Il prossimo 2 giugno inizia una nuova esperienza per Inlocomotivi e per l’Avellino-Rocchetta SA. Dopo il successo dei treni didattici che hanno coinvolto circa ottocento studenti, si parte con i treni storici turistici alla scoperta dell’Irpinia.

La Regione Campania, assieme a Fondazione FS, offre al territorio irpino la grande opportunità di un mezzo di locomozione affascinante, il treno storico, messo su una tratta ricca di potenzialità paesaggistiche, storico-architettoniche, e enogastronomiche. InLocoMotivi vuole cogliere questa opportunità per un progetto di promozione, evoluzione del lavoro decennale dell’Associazione.

Senza abbandonare il vecchio format del viaggio che unisce paesaggio, conoscenza dei borghi e delle tradizioni enogastronomiche, il gruppo, che si arricchisce di compagni di viaggio come Lefty-Web Marketing Strategies, giovane realtà irpina di sviluppo di strategie promozionali, propone viaggi esperienziali studiati di volta in volta in base alla tratta prevista. La collaborazione con gli enti locali, le associazioni, le pro loco, le aziende, i consorzi sarà fondamentale. Proveremo a spingere oltre il confine strettamente provinciale la proposta di questo nuovo modo di viaggiare e conoscere l’Irpinia.

Si parte il 2 giugno con un treno speciale che rientra nella manifestazione nazionale “Primavera della Mobilità Dolce” promossa da AMoDo (Alleanza per la Mobilità Dolce) di cui InLocoMotivi è socio fondatore. La giornata è dedicata al viaggio lento e alla capacità di questo territorio di offrire di un viaggio “intermodale”.

E allora, si parte da Avellino alle 8 di domenica mattina, la prima sosta per un coffee break sarà a Lioni alle 10:30, qui un gruppo di bikers dell’Associazione Lioni Bike, salito ad Avellino, scenderà dal treno per partire in escursione verso la Mefite nei pressi del Borgo medievale di Rocca San Felice, per poi scendere verso il Goleto e tornare a prendere il treno di ritorno verso le 17.

Ugualmente farà Irpinia Trekking ed il suo gruppo di camminatori. Per chi vorrà restare a Lioni, la ProLoco Lioni ha preparato visite guidate nel borgo e si potrà restare a pranzo in una delle tipiche trattorie irpine. Il resto della carovana proseguirà verso Rocchetta Scalo; l’arrivo è previsto per le 13. Ad attenderci in Stazione, nodo cruciale e storico di diverse linee campane, lucane e pugliesi, le associazioni che negli anni ci hanno affiancato nella battaglia per la riapertura della “nostra” tratta, come l’Associazione culturale Liberamente e Rotaie di Puglia, e quelle che oggi intraprendono lo stesso cammino per la riapertura della tratta Rocchetta SA – Venosa – Gioia del Colle.

La comunità di Rocchetta SA, anch’essa sempre al fianco di InLocoMotivi, preparerà per i partecipanti un light lunch. Passeremo un paio d’ore in stazione, allietati dalla musica della tarantella Montemarano, condividendo le esperienze, le buone pratiche e i progetti per la valorizzazione dei territori interni attraverso questo affascinante, romantico mezzo che sono le ferrovie interne dell’appennino italiano. I biglietti saranno acquistabili sui canali Trenitalia www.trenitalia.it dal 1 giugno e potete leggere il programma della giornata qui: https://www.facebook.com/events/447500816012369/

Il 16 giugno, il secondo appuntamento. Stavolta tutto dedicato al vino, alla Doc.g irpina più famosa nel mondo, il Taurasi. La giornata passerà tra vigne storiche e castelli antichi, degustando i vini e la gastronomia tipica della tradizione campagnola irpina. I partner di InLocoMotivi in questo primo viaggio esperienziale saranno il Movimento Turismo del Vino Campania, il Touring Club, la Pro Loco Taurasi e proveremo insieme a darvi un assaggio di Irpinia. Il programma: https://www.facebook.com/events/608188346349754/