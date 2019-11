Provincia Sant’Angelo, riapre la Sezione Primavera “Centro Arcobaleno” 7 novembre 2019

Domani, venerdì 8 novembre alle ore 11.00 a S-Angelo dei Lombardi, in Via Bartolomei, riaprirà le sue porte la Sezione Primavera del “Centro Arcobaleno”, rivolto a 20 bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi. La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale campana Raggio di Sole, che celebrerà l’occasione con un open day dedicato ai bambini e alle loro famiglie, per presentare il personale e l’offerta didattica dell’asilo. I piccoli fruitori della struttura saranno intrattenuti con animazione e attività ludiche all’interno degli spazi della scuola, che i genitori potranno vedere di persona.

All’inaugurazione interverranno anche il Sindaco del Comune di S. Angelo dei Lombardi, Marco Marandino, il Presidente del Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, Stefano Farina, e il Responsabile della Cooperativa Raggio di Sole, Raffaele Mosca.

Durante la giornata, sarà possibile ricevere informazioni su iscrizione, costi e attività didattiche dallo staff della cooperativa presente, che distribuirà ai genitori la carta dei servizi di Raggio di Sole con tutti i dettagli sul metodo, i laboratori, gli standard minimi garantiti all’interno delle strutture e i criteri di selezione del personale di Raggio di Sole.

In allegato, la locandina con il programma della giornata.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare a questo momento di festa e di aggregazione.

Nata a Casoria (Na) per volontà del suo fondatore Vincenzo Mosca, la Cooperativa Raggio di Sole è specializzata da oltre 10 anni nella gestione di asili nido privati e servizi pubblici per l’infanzia, offrendo anche attività di supporto scolastico, laboratori pomeridiani e centri estivi. Attualmente gestisce circa 40 strutture, tra asili nido, scuole dell’ infanzia e ludoteche, per bambini da 0 a 36 mesi, in 4 regioni d’Italia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

Attraverso la presa in carico dei più piccoli, la cooperativa contribuisce a facilitare l’inserimento lavorativo delle donne, coerentemente con gli impegni assunti nell’ambito dei progetti territoriali sottoscritti. La cooperativa vanta inoltre la collaborazione con diverse Università e supporta le attività del Garante per l’Infanzia, attraverso un servizio esterno specializzato e la fornitura di personale.

Ogni anno, la cooperativa accoglie numerosi volontari attraverso il programma del servizio civile universale.

Tutte le informazioni relative alla storia, le attività e le sedi di Raggio di Sole, sono sul sito della Cooperativa: www.cooperaggiodisole.it